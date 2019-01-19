Кандидатов в президенты Украины уличили в нарушении закона

https://news.ru/storage/news/c47ebd053dd2b53eb86d2665638fd443/baf52763-088a-49b0-8398-5a9e20275330_850.jpg Serg Glovny/Global Look Press

С начала предвыборной кампании практически все кандидаты в президенты Украины допустили нарушения законодательства. Об этом заявил глава МВД страны Арсен Аваков.

Министр пояснил, что на сегодняшний день ЦИК зарегистрировал 10 претендентов на пост главы государства. Однако только двое из них — Андрей Садовой и Игорь Шевченко — открыли счета избирательного фонда, средства которых законодательство разрешает тратить на предвыборную агитацию.

«К сожалению, сегодня каждый из нас может наблюдать на улицах городов биллборды и ситилайты нескольких кандидатов, размещённые с оплатой из иных источников, а не с избирательного фонда кандидата… Палитра рекламируемых кандидатов — на улицах, интернете, печатной прессе — насчитывает более десятка», — написал министр в Facebook.

Аваков отметил, что нарушения зафиксированы в Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской и ряде других областей, а также в Киеве. Он подчеркнул, что по каждому из них будут проведены проверки, а виновные — наказаны.

Министр также добавил, что в полицию поступают заявки от граждан и общественных организаций о возможных нарушениях со стороны тех, кто ещё не зарегистрировался в качестве кандидата в президенты, но публично заявил о своём намерении баллотироваться. В частности, речь идёт об экс-премьере Юлии Тимошенко и действующем главе государства Петре Порошенко.

Ранее News.ru сообщил о том, что Порошенко пообещал украинцам честные выборы. По его словам, для этого на Украину приглашены наблюдатели из авторитетных международных организаций.