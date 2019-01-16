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Порошенко пообещал честные выборы на Украине

Президент Украины Пётр Порошенко poroshenko.petro/ vk.com/ Global Look Press

Президент Украины Пётр Порошенко

в мире [ версия для печати ]

Президент Украины Пётр Порошенко пообещал сделать всё, чтобы выборы в стране прошли честно и в свободной обстановке. Пока лидер не объявлял о своём намерении баллотироваться на новый срок.

Выборы нынешний глава государства обещает провести «по международным стандартам», для чего будут созданы все условия.

«С этой целью мы пригласили для наблюдения за президентскими выборами наблюдателей от авторитетных международных организаций и отдельных государств», — заявил он на дипломатическом приёме, который транслировал Пятый канал.

Порошенко не упустил возможность вновь обвинить Россию в планах по вмешательству в дела Украины. Политик добавил, что РФ якобы хочет остановить евроинтеграцию и вернуть Незалежную «в российскую сферу влияния».

Ранее News.ru сообщал, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предсказала итоги будущих выборов. По её словам, для определения победителя придётся провести второй тур.


#украина #выборы #порошенко
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