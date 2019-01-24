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РФ и Китай защитят Венесуэлу от вооружённой агрессии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Boris Vergara/dpa/Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

в мире [ версия для печати ]

Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов выразил уверенность, что вооружённая агрессия против правительства Венесуэлы будет предотвращена силами Китая и России.

«Мы дали чёткий сигнал, что не позволим бесцеремонно вмешиваться в дела Венесуэлы. Это их дело, как разрешать возникшую кризисную ситуацию», — сказал сенатор в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что Москва готова к сотрудничеству с законным правительством страны.

«Задача не в том, чтобы защитить президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а в том, чтобы защитить закон и право», — заключил Морозов.

Ранее News.ru писал о том, что президент России Владимир Путин выразил поддержку законной власти Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса. Лидер РФ провёл телефонный разговор с избранным венесуэльским главой Николасом Мадуро.


#россия #венесуэла #китай #Совфед #госпереворот
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