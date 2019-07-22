Оксана Воеводина Фото: instagram.com/rihanapetra

Победительница конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина подтвердила информацию о разводе с экс-королём Малайзии Мухаммадом V. Пышную свадьбу супруги отметили в ноябре 2018 года в концертном зале Barvikha Concert Hall в Москве.

Бывшая 26-летняя модель отказалась назвать причину, из-за которой разрушился её брак с 49-летним монархом, но призналась, что уже покинула Малайзию и находится в России.

Воеводина написала на своей странице в Instagram, что не может сдержать слёз, говоря о произошедшем, однако подчеркнула, что это «слёзы счастья и благодарности».

Я хочу сказать всем жителям Малайзии: у вас огромные сердца, ведь вы приняли и поддержали меня. Я очень горжусь тем, что в венах моего сына течёт малазийская кровь, — отметила Оксана.

При этом она добавила, что не станет вновь менять религию и останется мусульманкой, пообещав, что будет воспитывать двухмесячного сына в соответствии с исламом.

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Saya sedang menulis dan saya tidak dapat menahan air mata dari mengalir...dan saya rasa tidak perlu untuk menahannya, kerana ia adalah tangisan kegembiraan dan kesyukuran! Saya masih tidak percaya yang saya menerima bergitu banyak mesej yang baik daripada anda semua. Daripada seluruh pelusuk dunia! Dan sudah tentu saya mahu beritahu kepada semua rakyat Malaysia: anda semua berjiwa besar, kerana menerima dan menyokong saya - seorang wanita dari negara asing dan membesar dengan budaya berbeza. Saya sangat bangga darah Malaysia mengalir dalam anak saya dan saya akan lakukan apa sahaja untuk dia membesar selayaknya dengan kasih anda semua. Dalam hidup saya, saya terpaksa menghadapi pelbagai jenis kejahatan, tipu daya dan hasad dengki. Tetapi anda meyakinkan saya bahawa masih ada kebaikan di dunia ini. Kalaulah saya berpeluang, saya mahu memeluk anda semua dengan kegembiraan . Sokongan dan dorongan anda semua amat berharga bagi saya. Mesej masuk tidak henti-henti, saya akan terus berkongsi kisah hidup saya dengan ikhlas dan jujur. Semoga Allah memberkati anda semua, kawan-kawanku! P.S. Hari ini genap 2 bulan umur Leon. Terus membesar dan bahagia si cilik duniaku.

Публикация от Rihana Oksana Petra (@rihanapetra)

О свадьбе короля Малайзии Мухаммада V и победительницы конкурса «Мисс Москва — 2015» стало известно в ноябре 2018 года. Пара отметила торжество в концертном зале Barvikha Concert Hall в Москве. Ради своего высокопоставленного избранника российская модель приняла ислам, а монарх отрёкся от престола.

Ранее News.ru писал о том, что адвокат мисс Москвы — 2015 Оксаны Воеводиной Евгений Тарло отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о её разводе с экс-королём Малайзии Мухаммадом V. Он заявил, что ничего не знает об этом и назвал эти слухи пустыми разговорами.

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