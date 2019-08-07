https://static.news.ru/photo/ce505c78-b93f-11e9-b644-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В результате штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева госпитализированы 15 человек, сообщает Министерство здравоохранения страны.

Трое пострадавших находятся в Чуйской областной объединённой больнице, трое раненых — в Национальном госпитале, ещё девять человек — в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии, говорится в сообщении Минздрава.

Советница мэра Бишкека Гуля Алмамбетова в своём Twitter написала, что из девяти пострадавших у семерых огнестрельные ранения. При этом она не уточнила, кто пострадавшие — сторонники Атамбаева или силовики.

из 9 пострадавших 7 огнестрелов — Гуля Алмамбетова (@GulyaAlmambet) 7 августа 2019 г.

Тем временем спецслужбы опровергли, что их сотрудники применили оружие против невооружённого населения, уточнив, что бойцы спецназа используют только резиновые пули, а сторонники Атамбаева применяли огнестрельное оружие.

Депутаты парламента Киргизии предложили собрать экстренное заседание парламента по ситуации в селе Кой-Таш. Возглавить собрание просят президента страны Сооронбая Жээнбекова, который уже прилетел в Бишкек, прервав свой отпуск. Депутаты считают, что спецоперацию по захвату экс-президента необходимо приостановить.

Весь личный состав МВД Киргизии поднят по тревоге в селе Кой-Таш. Сотрудники правоохранительных органов на трёх автобусах подъезжают к резиденции экс-президента Алмазбека Атамбаева. На въезде стоят четыре машины противопожарной службы и три машины милиции. К дому экс-лидера страны стянуты дополнительные силы, писал News.ru.