https://static.news.ru/photo/4564a186-b93e-11e9-b296-fa163e074e61_660.jpg Фото: Константин Соломахин/vk.com

Депутаты парламента Киргизии предложили собрать экстренное заседание парламента по ситуации в селе Кой-Таш. Возглавить собрание просят президента страны Сооронбая Жээнбекова, который уже прилетел в Бишкек, прервав свой отпуск.

Депутаты считают, что спецоперацию по захвату экс-президента необходимо приостановить.

Жогорку Кенеш (парламент Киргизии. — News.ru) обязан собраться на внеочередное собрание. Насилие недопустимо. Спецоперацию необходимо приостановить. Парламент не должен оставаться наблюдателем, — написал в своём Twitter депутат парламента Киргизии V и VI созывов Дастан Бекешев.

Жогорку Кенеш обязан собраться на внеочередное собрание. Насилие недопустимо. Спец.операцию необходимо приостановить. Парламент не должен оставаться наблюдателем. — Дастан Бекешев (@bekeshev) 7 августа 2019 г.

Весь личный состав МВД Киргизии поднят по тревоге в селе Кой-Таш. Сотрудники правоохранительных органов на трёх автобусах подъезжают к резиденции экс-президента Алмазбека Атамбаева. На въезде в село Кой-Таш стоят четыре машины противопожарной службы и три машины милиции. Дополнительные силы спецназа стянуты к резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Сторонники бывшего лидера страны выстраивают баррикады и готовятся ко второму штурму, писал News.ru.