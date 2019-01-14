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Мэр Гданьска умер после покушения с ножом

Мэр Гданьска Павел Адамович Michal Fludra/Zuma\TASS

Мэр Гданьска Павел Адамович

в мире [ версия для печати ]

Мэр Гданьска Павел Адамович скончался от ножевого ранения, которое ему нанёс мужчина во время благотворительного концерта.

Ранее News.ru писал, что мужчина, ранивший политика, объяснил свой поступок наказанием за пытки в тюрьме, которым он якобы неоднократно подвергался. Следователи допросили 27-летнего подозреваемого сразу же после задержания. Он не стал отрицать, что нанёс удар ножом градоначальнику, пояснив, что планировал убийство из мести.


#нападение #мэр #нож #польша #гданьск
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