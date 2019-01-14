Мэр Гданьска умер после покушения с ножом

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Мэр Гданьска Павел Адамович

Мэр Гданьска Павел Адамович скончался от ножевого ранения, которое ему нанёс мужчина во время благотворительного концерта.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz nie żyje pic.twitter.com/M8tukkUSYI — Polskie Radio 24 (@PolskieRadio24) 14 января 2019 г.

Ранее News.ru писал, что мужчина, ранивший политика, объяснил свой поступок наказанием за пытки в тюрьме, которым он якобы неоднократно подвергался. Следователи допросили 27-летнего подозреваемого сразу же после задержания. Он не стал отрицать, что нанёс удар ножом градоначальнику, пояснив, что планировал убийство из мести.