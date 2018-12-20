Мексика приютит выдворенных из США мигрантов

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Мигранты пакуют вещи перед отъездом в Тихуану

Власти Мексики согласились принимать на временное размещение выдворенных из США мигрантов до тех пор, пока Штаты рассматривают их прошения на убежище. Официальный Мехико заявляет, что таким образом хочет «защищать права тех, кто хочет начать и выполнить» оговоренную процедуру.

В мексиканском МИДе оговаривают, что эти меры ни в коем случае не превращают Мексику в «безопасную третью страну», это не обязывает желающих попасть в США в обязательном порядке просить убежища на её территории.

«Правительство Мексики временно разрешит по гуманитарным соображениям въезд некоторых иностранцев из США, которые попали в эту страну через пропускной пункт или были задержаны между пропускными пунктами», — говорится в сообщении министерства.

Сейчас на территории Мексики находятся несколько тысяч беженцев из Центральной Америки, которые хотят попасть в США. Для них оборудован временный лагерь в Тихуане — городе на границе со Штатами.

Ранее News.ru сообщал, что в ноябре около 500 мексиканцев пытались нелегально прорваться на территорию США в районе мексиканской Тихуаны. В ответ пограничники применили слезоточивый газ и резиновые пули.