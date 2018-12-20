USD  67.1121 EUR  76.4742
GOLD1,261 $   Brent55.39 $ Bitcoin4,135.19 $
МОСКВА-11°C05:11
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Мексика приютит выдворенных из США мигрантов

Мигранты пакуют вещи перед отъездом в Тихуану Omar Martinez/dpa/Global Look Press

Мигранты пакуют вещи перед отъездом в Тихуану

в мире [ версия для печати ]

Власти Мексики согласились принимать на временное размещение выдворенных из США мигрантов до тех пор, пока Штаты рассматривают их прошения на убежище. Официальный Мехико заявляет, что таким образом хочет «защищать права тех, кто хочет начать и выполнить» оговоренную процедуру.

В мексиканском МИДе оговаривают, что эти меры ни в коем случае не превращают Мексику в «безопасную третью страну», это не обязывает желающих попасть в США в обязательном порядке просить убежища на её территории.

«Правительство Мексики временно разрешит по гуманитарным соображениям въезд некоторых иностранцев из США, которые попали в эту страну через пропускной пункт или были задержаны между пропускными пунктами», — говорится в сообщении министерства.

Сейчас на территории Мексики находятся несколько тысяч беженцев из Центральной Америки, которые хотят попасть в США. Для них оборудован временный лагерь в Тихуане — городе на границе со Штатами.

Ранее News.ru сообщал, что в ноябре около 500 мексиканцев пытались нелегально прорваться на территорию США в районе мексиканской Тихуаны. В ответ пограничники применили слезоточивый газ и резиновые пули.


самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

читайте также
в мире 09:50, 7 декабря 2018
Трамп призвал одобрить стену между США и Мексикой
в мире 17:28, 26 ноября 2018
США задержали десятки мигрантов на границе с Мексикой
в мире 05:47, 25 ноября 2018
Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой от мигрантов
Лента новостей
экономика 05:09
Центробанк Мексики рекордно поднял ставку рефинансирования
в мире 04:42
Нарушение прав человека в Чечне призвали расследовать в ОБСЕ
спорт 04:26
Братья Бё ополчились на Логинова
общество 04:05
Депутат Андрей Скоч подал иск к шести изданиям
оружие 04:00
Базу РФ в Абхазии усилили военной полицией
общество 03:44
Беспилотные снегоуборочные машины появились в России
в мире 03:18
Возможный заказчик атаки на Charlie Hebdo пойман в Джибути
в мире 02:51
Глава Пентагона Мэттис уходит в отставку из-за раздора с Трампом
в мире 02:32
Взрыв на шахте в Чехии стал причиной гибели пяти человек
экономика 02:15
Кудрин назвал условия экономического прорыва России
в мире 01:34
Сезон освобождения женщин к Новому году начался в тюрьме
в мире 01:30
США могут сократить присутствие в Афганистане
политика 01:07
Россия поддержит брошенный Киевом Донбасс
в мире 01:04
Володин поедет на Новый год к Болсонару
оружие 00:48
Северный флот укрепят глобальной системой управления
Другие новости
в мире 04:42
Нарушение прав человека в Чечне призвали расследовать в ОБСЕ
в мире 03:18
Возможный заказчик атаки на Charlie Hebdo пойман в Джибути
в мире 02:51
Глава Пентагона Мэттис уходит в отставку из-за раздора с Трампом
в мире 02:32
Взрыв на шахте в Чехии стал причиной гибели пяти человек
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top