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Лукашенко: белорусов и россиян не удастся столкнуть

Kremlin Pool/Global Look Press

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Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что любые попытки отдельных сил посеять вражду между народами России и Белоруссии обречены на провал. Политик отметил, что «играть на этой теме — очень опасно».

По словам главы страны, он очень недоволен предпринимаемыми российскими СМИ атаками на Белоруссию и заявил, что честен перед РФ.

Отдельно Лукашенко остановился на конфликте, произошедшем с гражданином России в метро Минска. Он отметил, что как только узнал об этой ситуации, немедленно поручил разобраться. Оказалось, что оба участника конфликта — белорусы, сообщает ТАСС.

Как ранее писал News.ru, глава государства заявил, что не возражает против создания в Союзном государстве единой валюты. Главное условие — это не должен быть российский рубль. По его словам, для этого необходим эмиссионный центр, созданный на равных условиях.


#россия #Белоруссия #россияне #лукашенко
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