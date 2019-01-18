Лукашенко: белорусов и россиян не удастся столкнуть

Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что любые попытки отдельных сил посеять вражду между народами России и Белоруссии обречены на провал. Политик отметил, что «играть на этой теме — очень опасно».
По словам главы страны, он очень недоволен предпринимаемыми российскими СМИ атаками на Белоруссию и заявил, что честен перед РФ.
Отдельно Лукашенко остановился на конфликте, произошедшем с гражданином России в метро Минска. Он отметил, что как только узнал об этой ситуации, немедленно поручил разобраться. Оказалось, что оба участника конфликта — белорусы, сообщает ТАСС.
Как ранее писал News.ru, глава государства заявил, что не возражает против создания в Союзном государстве единой валюты. Главное условие — это не должен быть российский рубль. По его словам, для этого необходим эмиссионный центр, созданный на равных условиях.