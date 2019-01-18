Лукашенко согласился на единую валюту Белоруссии и России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не возражает против создания в Союзном государстве единой валюты. Главное условие — это не должен быть российский рубль.
По его словам, для этого необходим эмиссионный центр, созданный на равных условиях.
«Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России», — цитирует лидера «Интерфакс».
При этом в Национальном банке страны считают, что обсуждать вопрос о создании единого эмиссионного центра в Союзном государстве Белоруссии и России преждевременно.
Ранее News.ru сообщал, что своя валюта может появиться в странах Евразийского экономического союза. С таким предложением выступил Национальный платёжный совет.