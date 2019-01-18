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Лукашенко согласился на единую валюту Белоруссии и России

Александр Лукашенко kremlin.ru

Александр Лукашенко

экономика [ версия для печати ]

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не возражает против создания в Союзном государстве единой валюты. Главное условие — это не должен быть российский рубль.

По его словам, для этого необходим эмиссионный центр, созданный на равных условиях.

«Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России», — цитирует лидера «Интерфакс».

При этом в Национальном банке страны считают, что обсуждать вопрос о создании единого эмиссионного центра в Союзном государстве Белоруссии и России преждевременно.

Ранее News.ru сообщал, что своя валюта может появиться в странах Евразийского экономического союза. С таким предложением выступил Национальный платёжный совет.


#россия #Белоруссия #деньги #АлександрЛукашенко
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