Лукашенко согласился на единую валюту Белоруссии и России

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Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не возражает против создания в Союзном государстве единой валюты. Главное условие — это не должен быть российский рубль.

По его словам, для этого необходим эмиссионный центр, созданный на равных условиях.

«Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России», — цитирует лидера «Интерфакс».

При этом в Национальном банке страны считают, что обсуждать вопрос о создании единого эмиссионного центра в Союзном государстве Белоруссии и России преждевременно.

Ранее News.ru сообщал, что своя валюта может появиться в странах Евразийского экономического союза. С таким предложением выступил Национальный платёжный совет.