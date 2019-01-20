Крупный клад предметов старины найден в центре Ташкента

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Учёные Национального университета Узбекистана обнаружили крупный клад артефактов в подвале одного из зданий в центре Ташкента. Стоимость находки, по предварительным оценкам, составляет более $1 млн.

Археологи исследовали подвал здания, построенного в конце XIX века, и обнаружили в нём скрытое помещение. Внутри они нашли золотые и серебряные слитки, монеты, изделия из драгоценных металлов, иконы, картины, книги и рукописи XII–XIX веков, а также документы времён узбекского ханства.

В настоящее время специалисты занимаются составлением полного реестра находок. По их словам, в состав клада входят предметы, которые принадлежали учёным и дворянам, приехавшим в Ташкент из Санкт- Петербурга и Европы в 20-х годах прошлого века, а также жертвам сталинских репрессий. Кроме того, часть находок ранее были экспонатами коллекции Ташкентского дворца князя Романова, сообщает сайт kun.uz.

Ранее News.ru писал о находке мексиканских археологов, которым удалось обнаружить в штате Пуэла храм древнего божества Шипе-Тотека, относящийся к доиспанскому периоду. В храме учёные нашли алтарь для жертвоприношений и три скульптуры ацтекского бога.