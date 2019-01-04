Археологи обнаружили храм бога ацтеков в Мексике

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Археологи нашли храм древнего божества доиспанского периода в истории Мексики Шипе-Тотека. Руины постройки обнаружила группа учёных под руководством Ноэми Кастийо в городе Теуакане штата Пуэла.

Строение имеет пирамидальное основание, к северу и югу от которого находятся два алтаря для жертвоприношений, а также три скульптуры бога ацтеков, сообщает Национальный институт антропологии и истории.

Изображения Шипе-Тотека вырезаны из вулканической породы. Они представляют собой два огромных черепа весом около 200 кг и туловище.

Шипе-Тотек являлся богом круговорота жизни и смерти, сельского хозяйства, сезонного обновления и покровительствовал ювелирам. Ему же приписывают изобретение войны.

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