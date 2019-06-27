https://static.news.ru/photo/27a758e6-98c3-11e9-91af-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва считает снятие неприкосновенности с экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева внутренним делом этой страны. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в руководстве РФ в целом оценивают практику, когда постсоветские страны снимают иммунитет со своих бывших лидеров.

Мы не можем, не имеем ни малейшего намерения вмешиваться в эти дела. Нельзя судить, было бы неверно, у каждой страны в данном случае своя практика, — приводит РИА Новости ответ представителя Кремля журналистам.

Бывшего киргизского лидера подозревают в нарушениях закона при перепрофилировании земель в Иссык-Кульской области, реконструкции ТЭЦ Бишкека и Исторического музея. Кроме того, правоохранительные органы считают, что он незаконно освободил из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева.

Решение о снятии с Атамбаева иммунитета принял парламент страны 27 июня. «За» проголосовали 103 депутата из 110, писал News.ru.