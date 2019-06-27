https://static.news.ru/photo/504ea12a-98b7-11e9-aefe-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Roman Gainanov/Global Look Press

Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева. За это проголосовали 103 из 110 народных избранников.

20 июня парламентарии практически единогласно поддержали постановление спецкомисии о снятии неприкосновенности с Атамбаева. Для лишения его этого статуса было необходимо заключение Генпрокуратуры, которое удалось получить 25 июня.

Бывшего киргизского лидера подозревают в нарушениях закона при перепрофилировании земель в Иссык-Кульской области, реконструкции ТЭЦ Бишкека и Исторического музея. Кроме того, правоохранительные органы считают, что он незаконно освободил из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, писал News.ru.