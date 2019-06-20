https://static.news.ru/photo/39999582-9346-11e9-ba28-fa163e074e61_1024.jpg Алмазбек Атамбаев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Законодатели Киргизии практически единогласно поддержали постановление спецкомисии о снятии неприкосновенности с бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.

Итог голосования не означает, что экс-глава государства будет лишён иммунитета сразу же. Для лишения Атамбаева неприкосновенности необходимо соответствующее заключение Генпрокуратуры Киргизии. Её оценка также должна быть одобрена депутатами, рассказал ТАСС источник в парламенте.

Атамбаева подозревают в нарушениях закона при перепрофилировании земель в Иссык-Кульской области, реконструкции ТЭЦ Бишкека и Исторического музея, освобождении из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева и ряде других.

Ранее News.ru писал, что действующий глава республики Сооронбай Жээнбеков стремится избавиться от экс-президента, который всё ещё обладает серьёзным влиянием на общество и элиту Киргизии. За лишением его неприкосновенности может последовать возбуждение уголовного дела.