Семья премьера: Джузеппе Конте

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Джузеппе Конте

Чем увлекается и кого любит председатель Совета министров Италии

Личность государственного руководителя влияет на политику не меньше, чем исторические реалии и обстоятельства. News.ru продолжает рассказывать о лидерах стран Европы. Прошлые статьи были посвящены биографиям, увлечениям и личной жизни глав Германии, Франции, Великобритании, Испании. Этот материал — про премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

От деревенского парня до профессора

Глава итальянского правительства Джузеппе Конте родился в 1964 году в небольшой коммуне Вольтурара-Аппула с населением около полутора тысяч человек в южной провинции Фоджа. Его отец Николе Конте работал секретарём в сельском совете, а мать Лиллина Роберти учила в школе деревенских ребятишек. У премьера Италии есть сестра Мария Пия. Старожилы коммуны отзываются о родителях главы кабмина как о высокопорядочных, набожных и дисциплинированных людях, а их детей называют умными и воспитанными. Во время учёбы в начальной школе родители Джузеппе переехали в местный районный центр Сан-Джованни-Ротондо. При этом семья не теряла связи с малой родиной, часто приезжала в деревню на могилы родственников, а будущий премьер и его сестра проводили в деревне летние каникулы.

Школьные друзья Конте вспоминают его как довольно замкнутого мальчика. При этом он всегда был безупречно одет, прилежен и учился только на «отлично». Он отличался от сверстников повышенной религиозностью, постоянно посещал место упокоения Падре Пио (Пио из Пьетрельчины) — католического священника, прославившегося приписываемым ему чудесам и причисленного в 2002 году к лику святых. Свободное время будущий премьер любил посвящать игре в футбол, при этом в школе учителя ему иногда доверяли обязанности тренера школьной команды.

В 24 года Джузеппе Конте с отличием окончил юридическое отделение Римского университета «Ла Сапиенца». Во время учёбы он был стипендиатом Национального исследовательского центра, а сразу после получения диплома был приглашён как эксперт в правительственную комиссию по реформированию гражданского кодекса Италии.

На протяжении многих последующих лет Конте стремился углубить профессиональные знания в области права. Правда, насколько будущий премьер тщательно это делал, есть разные мнения. Официальная биография гласит, что Конте в 1992 году проходил стажировку в Йельском университета в США, в парижской Сорбонне — в 2000, на следующий год — в британском Кембридже, а в 2008 и 2009 — в Нью-Йоркском университете. Однако, в Йеле сказали, что Конте не был студентом их учебного заведения, а только мог наблюдать за процессом обучения как человек, попавший на университетские занятия по протекции общественной организации Villa Nazareth в Риме, основанной католическим кардиналом Доменико Тардини. Не смогли достоверно подтвердить стажировку Конте и в Сорбонне.

Так или иначе, будущему премьеру Италии хватило навыков, чтобы на протяжении 1990-х и 2000-х в звании профессора преподавать право в ряде европейских университетов. Позже он занимался юридическим консультированием правительственных структур, работал в сфере бизнеса. Большого интереса к политике Конте никогда не проявлял. В 2013 году он стал депутатом парламента как независимый избранник, но не планировал продолжать карьеру. Например, в том же 2013 партия евроскептиков «Пять звёзд» предложила Конте помощь при избрании в совет президиума административной юстиции Италии. Но даже от этой в общем-то не самой большой должности Конте отказался, заявив, что не голосовал за «Пять звёзд» и вообще долгое время симпатизировал левым. Премьером он стал в июне 2018 года в результате политического кризиса. Победившие на мартовских парламентских выборах партии предлагали свои кандидатуры на пост главы кабмина, но не смогли заручиться поддержкой большинства. Тогда было решено выбрать Конте в качестве компромиссной фигуры, который был известен как хороший оратор.

Жена и любовница

Так как до избрания Конте премьером его имя практически никем не называлось в качестве возможного кандидата на должность, о личной жизни политика пресса не писала. Этому отчасти способствовал и закрытый характер Конте. Известно только, что сейчас глава правительства разведён. Он был женат на адвокате Валентине Фико, которая работала в государственных учреждениях. В 2008 году она родила Конте сына Николая. По некоторым сведениям, супруги просто не сошлись характерами и решили развестись.

Тем не менее, Конте и Фико, несмотря на то, что не смогли жить вместе, поддерживают между собой прекрасные отношения. Когда Конте стали обвинять в том, что он умышленно соврал о своих зарубежных стажировках, бывшая жена стала первой и наиболее рьяной защитницей политика. Когда решение об избрании бывшего супруга обсуждалось общественностью, Валентина Фико в течение нескольких дней дала ряд интервью, в которых утверждала, что Конте будет отличным премьером, способным повести за собой Италию к новым свершениям.

Сегодня Конте поддерживает близкие отношения с Оливией Паладино. Это дочь итальянского предпринимателя, владельца Hotel Plaza в Риме Чезаре Паладино и шведской актрисы Евы Аулин, неоднократно ранее становившейся победительницей национальных конкурсов красоты. Новая спутница Конте моложе его на 15 лет, работает в гостинице своего отца. По сообщениям некоторых итальянских изданий, Оливия много лет встречается с Конте, но на публике вместе они практически не появлялись. Все предположения строятся фактически на нескольких случайных фотографиях. В то же время, есть мнение, что Конте и Паладино скоро поженятся, и дочь гостиничного магната станет первой леди Италии.

Увлечения

Больше всего премьер Италии любит заниматься юридической наукой. Этот факт подтверждают несколько изданных монографий, посвящённых семейному и корпоративному праву.

Конте старается уделять время и физическому развитию. Если в детстве и юности он играл в футбол, то сейчас его иногда можно увидеть на теннисном корте. Премьер также известен избирателям как болельщик клуба «Рома».