Ущерб от «жёлтых жилетов» оценили во Франции

https://news.ru/storage/news/51bf7fd845d55795623ea92db945d46d/1d53183d-2636-4a84-b9df-1a6dfe7801b0_850.jpg Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Размер компенсации для владельцев среднего и малого бизнеса во Франции, чьё имущество пострадало при протестах «жёлтых жилетов», оценили в €150–200 млн.

Данные цифры приводит газета Journal du Dimache.

«Ущерб оценивается от 150 до 200 млн на сегодняшний день, и невозможно сказать, что движение остановится», — сообщили в газете.

Член исполнительного комитета страховой компании Allianz Франсуа Неда рассказал, что пока рано оценивать эксплуатационные потери владельцев магазинов и ресторанов.

Представители страховых компаний сообщили, что сотрудники Министерства экономики и финансов Франции им предложили принять исключительные меры для возмещения ущерба, например, отказаться от франшиз.

Ранее News.ru писал, что участники протестного движения «желтых жилетов» в Руане подожгли вход в здание банка, поместив туда предварительно несколько мусорных баков. В результате поджога ворота были повреждены. По данным префектуры, во второй половине дня в Руане протестуют от 800 до тысячи человек.