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Ущерб от «жёлтых жилетов» оценили во Франции

Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

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Размер компенсации для владельцев среднего и малого бизнеса во Франции, чьё имущество пострадало при протестах «жёлтых жилетов», оценили в €150–200 млн. 

Данные цифры приводит газета Journal du Dimache.

«Ущерб оценивается от 150 до 200 млн на сегодняшний день, и невозможно сказать, что движение остановится», — сообщили в газете.

Член исполнительного комитета страховой компании Allianz Франсуа Неда рассказал, что пока рано оценивать эксплуатационные потери владельцев магазинов и ресторанов.

Представители страховых компаний сообщили, что сотрудники Министерства экономики и финансов Франции им предложили принять исключительные меры для возмещения ущерба, например, отказаться от франшиз.

Ранее News.ru писал, что участники протестного движения «желтых жилетов» в Руане подожгли вход в здание банка, поместив туда предварительно несколько мусорных баков. В результате поджога ворота были повреждены. По данным префектуры, во второй половине дня в Руане протестуют от 800 до тысячи человек.


#Франция #акциипротеста #желтыежилеты
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