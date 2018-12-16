USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,248 $   Brent58.28 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C16:59
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

КНР усилит контроль за турсферой из-за застрявших россиян

Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Власти провинции Хайнань после инцидента с застрявшими на острове российскими туристами намерены строже контролировать эту сферу.

«Мы намерены активно регулировать и корректировать условия допуска на туристический рынок Хайнаня, повысить порог и усилить проверки и квалификационный отбор туристических компаний и авиаперевозчиков, осуществляющих бизнес деятельность на острове», — приводит РИА Новости слова представителя управления по туризму, культуре, спорту и телерадиовещанию провинции Хайнань.

Ведомство также намерено способствовать созданию российско-китайского механизма по обмену информацией о недобросовестных туристических компаниях. Там подчеркнули, что основной причиной инцидента стал долговой спор между российскими компаниями.

7 декабря авиакомпания «ИрАэро» приостановила полёты в города Хайкоу и Санья, расположенные на острове Хайнань, а также аннулировала рейсы по ряду других направлений. Причиной стал финансовый спор с туроператором «Жемчужная река», который задолжал перевозчику $2,3 млн. «ИрАэро» согласилась забрать застрявших туристов за свой счёт. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководства проблемного туроператора.

16 декабря авиакомпания Pegas Fly вывезла из Хайкоу очередную партию застрявших российских туристов. На борту самолёта разместили 287 человек, писал News.ru.


#китай #туризм
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
общество 13:40, 16 декабря 2018
Туристы способны проспонсировать реновацию в Москве
общество 14:30, 14 декабря 2018
Ростуризм попросил Китай помочь туристам «Жемчужной реки»
общество 15:17, 12 декабря 2018
Штаб Ростуризма проследит за возвращением туристов из КНР
Лента новостей
происшествия 16:57
Умерший Дед Мороз оказался Заслуженным артистом РФ
общество 16:56
Мошенники подделали интернет-приёмную Центробанка
спорт 16:54
Назван кандидат на пост главного тренера «МЮ»
происшествия 16:50
Самолёт из Таиланда аварийно сел в Екатеринбурге
происшествия 16:48
Прохожие спасли девочку от насильника-убийцы
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
Другие новости
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице
в мире 16:06
Кравчук: в случае вторжения на Украину Россия исчезнет
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top