КНР усилит контроль за турсферой из-за застрявших россиян

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Власти провинции Хайнань после инцидента с застрявшими на острове российскими туристами намерены строже контролировать эту сферу.

«Мы намерены активно регулировать и корректировать условия допуска на туристический рынок Хайнаня, повысить порог и усилить проверки и квалификационный отбор туристических компаний и авиаперевозчиков, осуществляющих бизнес деятельность на острове», — приводит РИА Новости слова представителя управления по туризму, культуре, спорту и телерадиовещанию провинции Хайнань.

Ведомство также намерено способствовать созданию российско-китайского механизма по обмену информацией о недобросовестных туристических компаниях. Там подчеркнули, что основной причиной инцидента стал долговой спор между российскими компаниями.

7 декабря авиакомпания «ИрАэро» приостановила полёты в города Хайкоу и Санья, расположенные на острове Хайнань, а также аннулировала рейсы по ряду других направлений. Причиной стал финансовый спор с туроператором «Жемчужная река», который задолжал перевозчику $2,3 млн. «ИрАэро» согласилась забрать застрявших туристов за свой счёт. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководства проблемного туроператора.

16 декабря авиакомпания Pegas Fly вывезла из Хайкоу очередную партию застрявших российских туристов. На борту самолёта разместили 287 человек, писал News.ru.