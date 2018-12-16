Очередную партию российских туристов вывезли из КНР

https://news.ru/storage/news/389c932049689217c81efde071d5d025/d279bcdd-470e-4310-af1e-32da061fbf66_850.jpg twitter.com/@AviationSafety

Авиакомпания Pegas Fly вывезла из китайского города Хайкоу очередную партию застрявших российских туристов. На борту самолёта разместили 287 человек.

Лайнер вылетел из Хайкоу в Москву в 05:17 мск, сообщает ТАСС со ссылкой на атташе генконсульства России в Гуанчжоу Григория Колышкина.

Ранее News.ru писал, что глава Ростуризма Олег Сафонов попросил китайское правительство выделить дополнительные слоты в аэропортах острова Хайнань для ускорения перевозки туристов «Жемчужной реки». Российская сторона также попросила китайских коллег решить проблемы, связанные с вынужденным нарушением россиянами китайского миграционного законодательства из-за того, что некоторые туристы покидают государство после окончание срока действия визы.

7 декабря авиакомпания «ИрАэро» приостановила полёты в города Хайкоу и Санья, расположенные на острове Хайнань, а также аннулировала рейсы по ряду других направлений. Причиной стал финансовый спор с туроператором «Жемчужная река», который задолжал перевозчику $2,3 млн. «ИрАэро» согласилась забрать застрявших туристов за свой счёт. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководства проблемного туроператора.