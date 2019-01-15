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Китайцы вырастили хлопчатник на Луне

Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» Xinhua/Global Look Press

Китайский космический аппарат «Чанъэ-4»

в мире [ версия для печати ]

Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» успешно осуществил первый в истории человечества биологический эксперимент по выращиванию хлопчатника на Луне.

Семена растения, доставленные аппаратом на естественный спутник Земли, дали первые всходы. Специалисты Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) уже получили фотоснимки побегов хлопчатника, переданные «Чанъэ-4» с обратной стороны Луны.

На очереди аналогичные эксперименты с рапсом, картофелем и другими растениями. Для проведения исследований аппарат захватил на Луну всё необходимое — почву, воздух и воду, сообщает Центральное телевидение Китая.

Ранее News.ru писал, что «Чанъэ-4» будет проводить биологические эксперименты в рамках программы «Лунная мини-биосфера». Для этого на спутник, помимо растений, доставлены дрожжевые грибки и личинки плодовой мухи.


#китай #ЛУНА #исследования
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