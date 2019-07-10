Конец июля объявлен временем новых, вторых по счёту учений Китая и Таджикистана. Манёвры, как сообщило оборонное ведомство центрально-азиатского государства, пройдут в наиболее чувствительной с точки зрения безопасности зоне — Ишкашимском районе. Это Горно-Бадахшанская автономная область Таджикистана, которая граничит с переживающим длительный вооружённый конфликт Афганистаном. За последнее время КНР продемонстрировала намерение всерьёз нарастить военное присутствие в Таджикистане. Однако аналитики опасаются, что Китай наращивает «присутствие» ещё и в плане слежки.
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Договорённость государств углублять своё всеобъемлющее стратегическое партнёрство была достигнута 15 июня во время личных переговоров президента Китая Си Цзиньпина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона — «на полях» пятого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе. Тогда было подписано около 20 соглашений, в том числе тех, которые касались сферы безопасности. В совместном заявлении говорилось, что Китай и Таджикистан будут продолжать поддерживать друг друга в вопросах, касающихся их основных интересов, таких как национальный суверенитет, безопасность и территориальная целостность, а также уделять приоритетное внимание развитию двусторонних связей. В документе отмечалось твёрдое намерение сторон «создавать сообщество безопасности Китая и Таджикистана».
Знакомые с содержательной частью переговоров
Есть те районы страны, которые китайцы полностью взяли на себя в плане пограничного контроля, — сказал высокопоставленный источник Wall Street Journal. — Они патрулируют (эту территорию — News.ru) самостоятельно, на своих транспортных средствах.
Представитель МИД Китая сказал, что не слышал об этом, когда его попросили прокомментировать подобные сообщения.
Впрочем, в связи с этим в экспертной среде
Аналитики задаются вопросом: насколько суверенным может быть бывшая советская республика, если китайские войска патрулируют её границу, китайские технологии будут наблюдать за её гражданами, а китайские кредиты будут обеспечивать жизнеспособность её инфраструктуры? Ответ неясен — очевидно одно: вскоре интересы Таджикистана вряд ли будут существенно отличаться от интересов Китая, заключают аналитики.