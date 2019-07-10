Конец июля объявлен временем новых, вторых по счёту учений Китая и Таджикистана. Манёвры, как сообщило оборонное ведомство центрально-азиатского государства, пройдут в наиболее чувствительной с точки зрения безопасности зоне — Ишкашимском районе. Это Горно-Бадахшанская автономная область Таджикистана, которая граничит с переживающим длительный вооружённый конфликт Афганистаном. За последнее время КНР продемонстрировала намерение всерьёз нарастить военное присутствие в Таджикистане. Однако аналитики опасаются, что Китай наращивает «присутствие» ещё и в плане слежки.

В сообщении пресс-службы Минобороны Таджикистана говорится, что во вторых по счёту учениях будут задействованы «батальон солдат и офицеров мобильных войск Министерства обороны Таджикистана и одна рота Народно-освободительной армии Китая». В пограничной с Афганистаном зоне военнослужащие будут отрабатывать скоординированные действия на случай угрозы проникновения террористических элементов из Исламской Республики по направлению в КНР. Уточняется, что учения будут проходить с использованием авиационной, бронетехники и артиллерии. Бойцы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) будут участвовать в манёврах со своей собственной техникой. Предыдущие манёвры, которые проводили страны, проходили в том же месте — на территории Горно-Бадахшанской автономной области — в 2016 году.

Договорённость государств углублять своё всеобъемлющее стратегическое партнёрство была достигнута 15 июня во время личных переговоров президента Китая Си Цзиньпина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона — «на полях» пятого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе. Тогда было подписано около 20 соглашений, в том числе тех, которые касались сферы безопасности. В совместном заявлении говорилось, что Китай и Таджикистан будут продолжать поддерживать друг друга в вопросах, касающихся их основных интересов, таких как национальный суверенитет, безопасность и территориальная целостность, а также уделять приоритетное внимание развитию двусторонних связей. В документе отмечалось твёрдое намерение сторон «создавать сообщество безопасности Китая и Таджикистана».

Steve Evans/Wikimedia Commons

Знакомые с содержательной частью переговоров западные СМИ сообщали, что между странами ещё в 2016 году было достигнуто соглашение, предусматривающее строительство 11 аванпостов и военного учебного центра в Горно-Бадахшанской автономной области. Конечно, то, что Китай помогал Таджикистану в обеспечении безопасности пограничной зоны, не было секретом, но масштабы и глубина этого сотрудничества не были известны. Американское издание Wall Street Journal пишет, что китайские пограничники просто заменили таджикских вдоль больших участков территории таджикско-афганской границы, где, как считает Пекин, таджики не способны остановить боевиков, потенциально проникающих на таджикскую территорию.

Есть те районы страны, которые китайцы полностью взяли на себя в плане пограничного контроля, — сказал высокопоставленный источник Wall Street Journal. — Они патрулируют (эту территорию — News.ru) самостоятельно, на своих транспортных средствах.

Представитель МИД Китая сказал, что не слышал об этом, когда его попросили прокомментировать подобные сообщения.

Впрочем, в связи с этим в экспертной среде отмечают , что Китай не только «экспортировал» свое видение безопасности в Центральную Азию, но проделал значительную работу по «укреплению авторитарных государств региона» с помощью своих технологий. Так, накануне появились данные, согласно которым в скором времени камеры видеонаблюдения в Таджикистане будут оснащены технологией искусственного интеллекта (ИИ), которая позволит им распознавать лица. Почти как в Китае. Хотя почему «почти»? В местном центре «Безопасный город» сообщают, что в Душанбе и других крупных городах Таджикистана будут установлены камеры видеонаблюдения производства компании Huawei, которую считают причастной к слежке за гражданами — в том числе иностранными.

Аналитики задаются вопросом: насколько суверенным может быть бывшая советская республика, если китайские войска патрулируют её границу, китайские технологии будут наблюдать за её гражданами, а китайские кредиты будут обеспечивать жизнеспособность её инфраструктуры? Ответ неясен — очевидно одно: вскоре интересы Таджикистана вряд ли будут существенно отличаться от интересов Китая, заключают аналитики.