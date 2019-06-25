https://static.news.ru/photo/dafdf164-977b-11e9-a7c6-fa163e074e61_1024.jpg Вахтанг Кикабидзе Фото: ИТАР-ТАСС/ Виктор Балин

Грузинские власти, по сути, сами спровоцировали всё то, что сейчас происходит в стране. Так считает артист Вахтанг Кикабидзе.

Оценивая нынешние протесты и политическую обстановку в Грузии, артист заявил, что изначально не стоило сажать в кресло спикера парламента российского парламентария, это очень болезненный вопрос для местных рядовых обывателей, для которых ещё свежи в памяти последствия «пятидневной войны» с РФ, с последующим отделением Абхазии и Южной Осетии.

Привезли депутацию, посадили в парламент представителя России. Да такого история не помнит! Вот с этого всё и началось. Может, это было задумано так, чтобы заваруха началась, — сказал Кикабидзе.

Последовавший за произошедшим в Тбилиси запрет Москвой на авиасообщение между Россией и Грузией Кикабидзе называет вполне прогнозируемым. Однако считает, что проиграют от этого не политики, а простые граждане.

Ну, сейчас они уже не будут отдыхать. Это их так наказывают. А что, мы должны из-за денег от всего отказываться: от морали, от патриотизма? — резюмировал грузинский актёр в интервью МК.

Акции протеста перед зданием парламента в грузинской столице начались 20 июня из-за проходящей там Межпарламентской ассамблеи православия. В результате столкновений протестующих с полицией пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе призвал россиян не бояться приезжать в Грузию и лично поручился обеспечить безопасность туристов, писал News.ru.