https://static.news.ru/photo/13f371ac-9758-11e9-acc5-fa163e074e61_1024.jpg Каха Каладзе Фото: CityHallofTbilisi/facebook.com

Российские туристы могут, не боясь за свою безопасность, приезжать на отдых в Грузию и получать от путешествия массу положительных эмоций. А власти грузинской столицы сделают всё для этого необходимое.

С таким призывом к россиянам обратился мэр Тбилиси Каха Каладзе, который гарантировал туристам безопасный отдых в закавказской республике.

Туристам не грозит в Грузии никакая опасность. Безопасность туристов в нашей стране защищена, в том числе российских туристов, — заявил Каладзе журналистам.

Мэр грузинской столицы посетовал, что экономику страны ничего хорошего не ждёт, если туристический бизнес окажется свёрнут. А это может произойти, если россияне перестанут ездить в страну, информирует ТАСС.

Мы также слышим, что, возможно, могут приостановить вывоз грузинской продукции, это тоже очень плохо, однако мы все вместе, едиными силами, должны все урегулировать, — добавил Каладзе.

21 июня, после вспыхнувших в Тбилиси беспорядков и захлестнувшей страну антироссийской истерии, президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путёвки.

Ранее Ростуризм опубликовал памятку, как российские туристы могут полностью вернуть свои деньги, потраченные на покупку туров и авиабилетов в Грузию, писал News.ru.