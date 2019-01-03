Киев объяснил закрытие избирательных участков в России

Центризбирком Украины принял решение о закрытии всех пяти избирательных участков на территории России с целью обеспечить безопасность своих граждан, заявил глава украинского МИДа Павел Климкин.
Он напомнил, что Киев на законодательном уровне признал РФ страной-агрессором. По словам министра, проводить выборы президента Украины на территории такого государства априори проблематично и рискованно. Киевские власти волнует прежде всего безопасность украинцев, находящихся в России.
Кроме того, Климкин подчеркнул, что выборы главы государства должны проходить с соблюдением всех демократических стандартов. В Киеве считают, что РФ далека от норм международного права.
Глава МИДа также выразил уверенность в том, что российская сторона непременно попыталась бы повлиять на ход голосования. По его мнению, украинцы оказались бы под колпаком ФСБ и могли бы стать жертвами репрессий, сообщает «Украинская правда».
Ранее News.ru писал о том, что решение ЦИК Украины раскритиковал депутат Рады и лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович. Он заявил, что власти таким образом хотят лишить права голоса соотечественников, находящихся за пределами страны. Политик назвал закрытие избирательных участков в РФ антиконституционным и пообещал обжаловать его в суде.