Депутат Рады обвинил власть в лишении граждан права голоса

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Вадим Рабинович

Украинский парламентарий и лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович намерен обжаловать в суде решение ЦИК о закрытии избирательных участков на территории России. По его словам, киевские власти таким образом лишают права голоса украинцев, находящихся за пределами страны.

Рабинович заявил, что решение ЦИК противоречит конституции Украины и является частью будущих манипуляций на предстоящих выборах президента страны. На своей странице в Facebook он призвал украинцев не оставаться равнодушными к тому, что соотечественников лишают права участвовать в выборах.

Ранее News.ru сообщил о том, что Рабинович выступил за отказ от помощи МВФ. Он завил, что именно фонд виноват в росте коррупции в стране, поэтому его следует «выгнать» с Украины. По мнению парламентария, на устранение последствий отношений с МВФ потребуется год, а затем на Украине начнётся подъём.