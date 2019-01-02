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Депутат Рады обвинил власть в лишении граждан права голоса

Вадим Рабинович Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вадим Рабинович

в мире [ версия для печати ]

Украинский парламентарий и лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович намерен обжаловать в суде решение ЦИК о закрытии избирательных участков на территории России. По его словам, киевские власти таким образом лишают права голоса украинцев, находящихся за пределами страны.

Рабинович заявил, что решение ЦИК противоречит конституции Украины и является частью будущих манипуляций на предстоящих выборах президента страны. На своей странице в Facebook он призвал украинцев не оставаться равнодушными к тому, что соотечественников лишают права участвовать в выборах. 

Ранее News.ru сообщил о том, что Рабинович выступил за отказ от помощи МВФ. Он завил, что именно фонд виноват в росте коррупции в стране, поэтому его следует «выгнать» с Украины. По мнению парламентария, на устранение последствий отношений с МВФ потребуется год, а затем на Украине начнётся подъём.


#украина #выборы #верховнаярада
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