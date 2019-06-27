Спустя века после колонизации отношения канадских индейцев и властей остаются враждебными. В июне канадская «Ассоциация женщин из коренных народов» выпустила доклад, согласно которому за последние 30 лет в стране были убиты или пропали без вести более 4000 женщин из местных племён. О сложившейся ситуации в интервью News.ru рассказала канадская журналистка Бетти Энн Адам. Она сама стала жертвой дискриминации: её вместе с братьями и сёстрами в рамках политики по ассимиляции забрали у родных родителей, разделили и разбросали по приёмным семьям со всей Канады.

«Они оказались на социальном дне»

Канада пользуется репутацией страны, максимально дружелюбной по отношению к мигрантам и людям разных культур. Тем временем настоящие хозяева канадской земли, коренные народы, до сих пор притесняются.

Канадское правительство осознаёт, что в результате их политики коренные народы оказались на социальном дне, — говорит в интервью News.ru журналистка из Саскатуна Бетти Энн Адам. — Даже новые иммигранты быстро встраиваются в эту систему и начинают ощущать своё превосходство над нами.

Колониальные власти изначально заключили с местными племенами несколько договоров, но впоследствии неоднократно находили в них лазейки. Так, до середины XX века индейцам было запрещено покидать резервации без наличия специального разрешения, нанимать адвокатов, а их фермерские хозяйства были обложены множеством законодательных ограничений, часть их женщин принудительно стерилизовали. В 60-е годы прошлого века эти законы были отменены, но появилась новая беда — так называемая Облава 60-х. В рамках этой политики детей из резерваций забирали из родных семей и отдавали в приёмные.

Бетти Энн Адам

Эти дети были выращены без знания своего языка и культуры, среди белых людей, где расизм в отношении их народов был для них постоянным источником эмоциональной боли и стыда, — продолжает Бетти Энн, которая сама выросла в приёмной семье. — Поэтому многие не знали, кто они, не могли встроиться в своё окружение, которое нередко смотрело на них свысока. Многие из жертв «Облавы 60-х» убегали из приёмных семей. Жили на улицах. Многих сексуально эксплуатировали, а другие закончили в тюрьмах. Многие так и не нашли свои настоящие семьи.

«Облава» была признана неудачей и закончилась в 80-е годы, но система интернатов для детей индейцев частично функционирует до сих пор.

Детей отдавали на усыновление, оправдывая это тем, что их родные семьи неблагополучные. Отчасти это было правдой: большинство индейцев жили близко к черте бедности и часто страдали от алкоголизма и наркозависимости. Это и породило проблему пропавших и убитых девушек. Согласно недавнему докладу, за последние 30 лет таковых насчитали 4232 человека. По словам канадского министра по делам женщин Патриции Хэйду, в действительности эта цифра может быть больше, так как некоторые случаи полиция просто не регистрировала, чтобы не портить статистику.

Стражи порядка, зная о плохой репутации жителей резерваций, не особо старалась расследовать такие дела. Убийцы и насильники принимали это в расчёт, поэтому девушки из коренных народов были для них лёгкими жертвами.

Исторически канадская полиция рассматривала индейцев как врагов, — считает Бетти Энн. — Они были настроены на то, чтобы заключать нас под стражу, а не защищать.

«Дела громче слов»

«Ассоциация женщин из коренных народов» называет происходящее геноцидом, и Бетти Энн Адамс согласна с ними. Отчёт об убитых и пропавших женщинах всколыхнул канадское общество, и премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что выполнит все 231 рекомендацию, приведённую в документе.

Джастин Трюдо Jim LoScalzo/Global Look Press

Канада подвела вас, — признал глава правительства в день презентации доклада. — Она больше вас не подведёт.

Но, как указывает Human Rights Watch, это не первый раз, когда канадское правительство обещает решить проблемы индейцев и не делает этого. В 2015 году был выпущен первый подобный доклад, который исследовал явление интернатов для детей из аборигенных племён. Из 94 его рекомендаций на данный момент были выполнены только 10.

Канаду часто возносят на пьедестал, когда речь идёт о поддержке прав человека, но ей нужно делать гораздо больше для защиты и реализации прав коренного населения и обеспечить им компенсацию, — считают в Human Rights Watch. — Правительство Канады выпустило несколько официальных извинений, но дела говорят громче, чем слова.

Канадское общество ещё несколько лет назад почти ничего не знало о положении индейцев, считает Бетти Энн Адам.

Коренные народы так долго пытались достучаться до людей, но их игнорировали, — говорит она. — Они не хотели знать, они отворачивались, это не было включено в программу канадского образования.

Несмотря на громкие обещания властей, законодательство в сфере прав аборигенных племён в Канаде меняется со скрипом. Ещё в 2016 году в парламент страны был представлен законопроект о приведении законодательства Канады в соответствие с Декларацией ООН о правах коренных народов. К концу июня этого года документ наконец дошёл до последней стадии одобрения — Сената. Ожидалось, что орган примет его до конца месяца, но вместо этого он ушёл на летние каникулы, так и не рассмотрев законопроект.

А там не за горами и намеченные на 21 октября парламентские выборы, после которых может смениться глава правительства Джастин Трюдо, как никакой другой премьер уделявший внимание проблемам индейцев.