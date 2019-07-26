https://static.news.ru/photo/b24a602a-afab-11e9-b52e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anto Sembiring/Xinhua/Global Look Press

Вулкан Тангкубан близ города Бандунг в Индонезии выбросил столб пепла. Об этом сообщает издание The Straits Times .

Местных жителей предупредили об опасности и попросили не приближаться к вулкану.

Высота выброшенного столба пепла составила несколько сотен метров. Агентство по предотвращению стихийных бедствий сейчас оценивает степень активности Тангкубана, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал о том, что океан полностью смыл «остров землетрясений» под названием Залзала. Это произошло всего через шесть лет после того, как территория появилась на свет в результате мощного подземного толчка, унёсшего жизни более 800 человек. Впрочем, с точки зрения науки, в появлении и исчезновении маленьких островов нет ничего необыкновенного.