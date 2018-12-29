Израиль засёк пуск ракеты из сектора Газа

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Армия Израиля зафиксировала очередную воздушную атаку со стороны Палестины.

По данным пресс-службы ЦАХАЛ, запуск ракеты был идентифицирован некоторое время назад. При этом где именно упал снаряд, не сообщается. Об ущербе, жертвах или пострадавших также пока нет никакой информации, передаёт ТАСС.

Палестино-израильский конфликт обострился 28 декабря после того, как на границе сектора Газа во время очередного «Марша возвращения» произошли столкновения, в которых погиб один палестинец.

Как писал News.ru, ранее палестинский центр по правам человека опубликовал доклад, согласно которому в 2018 году израильские силовики убили более 50 детей.