Израиль засёк пуск ракеты из сектора Газа

Армия Израиля зафиксировала очередную воздушную атаку со стороны Палестины.
По данным пресс-службы ЦАХАЛ, запуск ракеты был идентифицирован некоторое время назад. При этом где именно упал снаряд, не сообщается. Об ущербе, жертвах или пострадавших также пока нет никакой информации, передаёт ТАСС.
Палестино-израильский конфликт обострился 28 декабря после того, как на границе сектора Газа во время очередного «Марша возвращения» произошли столкновения, в которых погиб один палестинец.
Как писал News.ru, ранее палестинский центр по правам человека опубликовал доклад, согласно которому в 2018 году израильские силовики убили более 50 детей.