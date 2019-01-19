Израиль применил боевые пули против демонстрантов в Газе

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Столкновения израильской армии с палестинцами произошли во время демонстрации в секторе Газа, ранения получили более 40 человек. Об этом сообщает Минздрав Палестины.

В заявлении ведомства отмечается, что пострадали 43 человека в результате применения слезоточивого газа и боевых пуль израильских сил против мирных демонстрантов на востоке сектора Газа, передаёт РИА Новости.

Десятки тысяч палестинцев с весны 2018 года устраивают протестные акции «Великого марша возвращения», чтобы привлечь внимание к проблеме территорий, отторгнутых у них 70 лет назад Израилем. Наибольшие обороты протестные манифестации набирают по пятницам.

Как пи сал News.ru, 11 января армия обороны Израиля сообщила о 13 тысячах палестинцев, принявших участие в массовых акциях вдоль границы сектора Газа. Демонстранты жгли покрышки и кидали камни и зажигательные смеси в израильских солдат.