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Израиль подсчитал число атаковавших границу палестинцев

Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Армия обороны Израиля сообщила о 13 тысячах палестинцев, принявших участие в беспорядках вдоль границы сектора Газа. Демонстранты жгли покрышки и кидали камни и зажигательные смеси в израильских солдат.

«Во время беспорядков три группы палестинцев проникли на израильскую территорию из северной части сектора Газа, в ходе одного инцидента военнослужащие открыли огонь, все три раза нарушители вернулись за разделительный забор. В ответ на нападения и беспорядки израильский беспилотник нанес удар по военному посту ХАМАС в секторе», — сообщает Армия обороны Израиля.

В результате столкновений погибла палестинка, сообщает агентство ВАФА. Ещё не менее семи жителей сектора получили огнестрельные ранения. Десятки человек попали в больницу с тяжелыми отравлениями газом, который израильские военнослужащие использовали для рассеивания демонстрантов.

Палестинцы каждую пятницу с 30 марта проводят акции протеста в секторе Газа в рамках так называемого «Марша возвращения».

Ранее News.ru писал о том, что официальный визит лидера движения ХАМАС Исмаила Хании в Москву перенесён на неопределённый срок.

Движение ХАМАС, признанное в ряде стран террористической организацией, контролирует сектор Газа — территорию, которая, в соответствии с решениями ООН, должна быть частью Палестинского государства.


#израиль #палестина #секторГаза
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