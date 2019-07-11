https://static.news.ru/photo/e5017ef4-a371-11e9-a25b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Lockheed Martin/Global Look Press

Пять катеров, якобы принадлежащих Корпусу стражей Исламской революции, пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе.

По данным телеканала CNN, танкер покидал Персидский залив, когда к нему приблизились пять катеров. Экипажу судна приказали сменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана.

Сообщается, что экипаж фрегата Королевского ВМФ Великобритании, который сопровождал танкер, настоял на том, чтобы предполагаемые иранские военнослужащие пропустили судно, что они и незамедлительно сделали. CNN подчёркивает, что у них якобы имеется видеозапись инцидента, отмечает ТАСС .

Как ранее писал News.ru, Гибралтар, который является британским владением на Пиренейском полуострове, задержал танкер Grace 1. Судно подозревают в поставках нефти в Сирию в обход санкций.

Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо сообщил, что операция по задержанию судна проводилась при содействии ВМФ Великобритании.