https://static.news.ru/photo/2939d56a-9e3d-11e9-bd2f-fa163e074e61_1024.jpg Танкер Grace 1 Фото: marinetraffic.com

Власти Гибралтара, который является британским владением на Пиренейском полуострове, задержали танкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы. Судно подозревают в поставках нефти в Сирию в нарушение санкций.

По словам главного министра Гибралтара Фабиана Пикардо, операция по задержанию корабля проводилась при содействии подразделений морской пехоты Великобритании. Он пояснил, что у властей есть разумные основания полагать, что Grace 1 перевозил сырое «чёрное золото» на нефтеперерабатывающий завод в Баниясе.

Это предприятие является собственностью компании, на которую распространяется действие антисирийских санкций Евросоюза. В связи с этим Пикардо отправил в Брюссель письмо с изложением деталей инцидента, сообщается на сайте правительства Гибралтара.

Ранее News.ru писал, что Совет безопасности ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе и назвал это угрозой безопасности. Постпред Кувейта при ООН Мансур Аль-Отаиби заявил, что инциденты «представляют серьезную угрозу для морской навигации и энергопоставок».