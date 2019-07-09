https://static.news.ru/photo/8476fad0-a283-11e9-a51d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вашингтон в очередной раз напомнил Анкаре, что не намерен мириться с закупкой у Москвы зенитно-ракетных систем С-400, которые, как считают в США, совершенно не совместимы со стандартами НАТО и могут нанести ущерб Альянсу. Поставки ЗРС могут быть осуществлены уже в следующий вторник, 16 июля.

Как заявила на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, в этом случае Турцию ждут крайне негативные последствия.

Наша позиция в Госдепартаменте в отношении Турции и С-400 не изменилась. Всё остаётся так же, как и было. Мы уже сказали, что Турцию ждут реальные и негативные последствия, если они примут С-400, — отметила представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ортэгус добавила, что последствия включают в себя прекращение участия Анкары в программе истребителей-бомбардировщиков F-35, информирует ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили детали поставок и погрузки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, писал News.ru.