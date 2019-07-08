https://static.news.ru/photo/bba14cc0-a168-11e9-ad9a-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили детали поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, сделка о поставках систем ПВО в Турцию сейчас находится «на должной стадии», передаёт РИА Новости .

Сделка, находящаяся на стадии реализации, — подчеркнул он.

В свою очередь Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре заявил, что подготовка к отправке ЗРК в Турцию продолжается. В данный момент идёт их погрузка. Он отметил, что C-400 помогут обеспечить безопасность во всём регионе.

Ранее News.ru писал о том, что девять военных специалистов из РФ уже прибыли в Турцию для установки С-400.