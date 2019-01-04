Глава МИД Польши: «Северный поток — 2» убьёт Украину

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Германия и Австрия придерживаются «антиевропейской» позиции в отношении строительства «Северного потока — 2», который «убьёт» Украину, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

По его словам, газопровод угрожает украинской стороне потерей значительных доходов.

«Но, прежде всего, это даст гарантию защиты от дальнейшей российской агрессии», — считает он.

Министр сообщил, что Еврокомиссия намерена «подчинить» «Северный поток» собственной газовой директиве, отметив, что Польша «очень поддерживает» эту позицию.

«Но Германия и Австрия противостоят ей с помощью новых обманных манёвров и хотят особых условий для этого проекта», — подчеркнул политик в интервью Handelsblatt.

Ранее News.ru сообщал, что Вашингтон объявил открытую войну «Северному потоку — 2», перейдя от угроз и предупреждений в решительное наступление. Палата представителей Конгресса США единогласно приняла резолюцию о противодействии газовому проекту.