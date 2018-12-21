Глава Корпорации развития Крыма покинул свой пост

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Николай Сапрунов

Руководитель Корпорации развития Крыма Николай Сапрунов написал заявление об увольнении. Формулировка — «по собственному желанию».

Официально он оставит пост с 24 декабря, сообщила РИА Новости специалист-эксперт отдела маркетинга и коммуникаций корпорации Анна Абувакарова.

Она отметила, что за то время, что Сапрунов возглавлял организацию, он разработал новую стратегию, оптимизировал штат, сократил число руководителей, а также увеличил доходы в 2,5 раза и сэкономил 10 млн рублей.

«При Сапрунове к корпорации появилось доверие у инвесторов, выстроены партнёрские отношения с регионами», — рассказала Абувакарова.

Николай Сапрунов, ставший победителем конкурса «Лидеры России», возглавлял корпорацию с апреля. Тогда, как сообщал News.ru, он сменил на этом посту своего предшественника Олега Морозова.