Глава Корпорации развития Крыма покинул свой пост

Руководитель Корпорации развития Крыма Николай Сапрунов написал заявление об увольнении. Формулировка — «по собственному желанию».
Официально он оставит пост с 24 декабря, сообщила РИА Новости специалист-эксперт отдела маркетинга и коммуникаций корпорации Анна Абувакарова.
Она отметила, что за то время, что Сапрунов возглавлял организацию, он разработал новую стратегию, оптимизировал штат, сократил число руководителей, а также увеличил доходы в 2,5 раза и сэкономил 10 млн рублей.
«При Сапрунове к корпорации появилось доверие у инвесторов, выстроены партнёрские отношения с регионами», — рассказала Абувакарова.
Николай Сапрунов, ставший победителем конкурса «Лидеры России», возглавлял корпорацию с апреля. Тогда, как сообщал News.ru, он сменил на этом посту своего предшественника Олега Морозова.