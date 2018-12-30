Франция и Великобритания усилят меры против мигрантов

https://news.ru/storage/news/d579ccf09d5ecfcf3b9c552f76a846b0/bb2c43f8-09cd-4216-98df-6e11bf733cd9_850.jpg Estelle Ruiz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер провёл телефонные переговоры со своим британским коллегой Саджидом Джавидом. Главы ведомств договорились усилить меры против незаконной миграции.

«Со своим коллегой Саджидом Джавидом мы согласуем наши действия для усиления мер, направленных на борьбу с мигрантами, которые, рискуя своей жизнью, пытаются незаконно пересечь Ла-Манш на небольших лодках», — написал Кастанер на своей странице в Twitter.

Джавид также через микроблог заявил о намерении совместно работать над «защитой границ и человеческих жизней».

28 декабря сотрудники приграничной службы Великобритании спасли 12 мигрантов из Сирии и Ирана, которые пытались пересечь Ла-Манш на надувных лодках.

22 декабря четверо мигрантов из Африки захватили контейнеровоз итальянской компании Grimaldi Lines в устье Темзы. На освобождение судна Grandе Tema был брошен спецназ ВМС Великобритании. Вооружённые только железными прутьями и ножами мигранты быстро сдались.