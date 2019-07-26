https://static.news.ru/photo/694e4dd2-af92-11e9-8824-fa163e074e61_1024.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: imago stock&people/Global Look Press

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал позицию США в вопросе поставок в страну российских зенитных ракетных систем С-400.

По словам главы Турции, он надеется на рациональный подход американского руководства. Ранее в Госдепе США сообщили, что сроки введения санкций против Анкары пока не установлены, передаёт RT .

Я рассчитываю на здравомыслие США, — заявил Эрдоган.

Ранее News.ru писал о том, что Вашингтон довёл до сведения Анкары, что считает неприемлемым развёртывание в Турции российских зенитных ракетных систем С-400. США пригрозили ввести новые санкции.