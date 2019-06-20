рдов выплат и судьба трубы. Не хочу быть пророком, но если мы потеряем трубу или она перейдет какому-то инвестору, то нас ждет югославский вариант, — заявил Червоненко телеканалу

Также экс-министр обеспокоен предстоящими выборами в Верховную Раду. По его словам, новый состав парламента может оказаться хуже предыдущего, и тогда Украине не избежать негативных последствий.

Я разочарован, когда смотрю на эти избирательные списки. Я вижу полную непрофессиональность команды, они не готовы выходить играть в большую политику, где нет пощады, а цена — жизнь людей, — резюмировал Червоненко.

С ноября 2015 года Украина прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретённое по реверсу в Европе.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил о том, что Россия готова возобновить поставки газа на Украину по цене ниже на 25%, писал News.ru.