Потеря газотранспортной системы может обернуться полным крахом для Украины. В случае такого исхода событий её ждёт «югославский сценарий». Такое мнение озвучил бывший министр транспорта Евгений Червоненко.
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Также экс-министр обеспокоен предстоящими выборами в Верховную Раду. По его словам, новый состав парламента может оказаться хуже предыдущего, и тогда Украине не избежать негативных последствий.
Я разочарован, когда смотрю на эти избирательные списки. Я вижу полную непрофессиональность команды, они не готовы выходить играть в большую политику, где нет пощады, а цена — жизнь людей, — резюмировал Червоненко.
С ноября 2015 года Украина прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретённое по реверсу в Европе.
Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил о том, что Россия готова возобновить поставки газа на Украину по цене ниже на 25%, писал News.ru.