ЕК пригрозила заморозить безвиз с Украиной

Еврокомиссия выявила массовые нарушения в соглашении о безвизовом режиме на Украине. В организации призвали страну срочно исправить все недочёты.
Всего ЕК выдвинула семь условий для продолжения безвиза, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на текст ежегодного отчёта организации.
В частности, Киеву необходимо сократить число прибывающих в ЕС нелегальных мигрантов с украинским гражданством, а также обеспечить независимость и эффективность антикоррупционных структур. Кроме того, там отметили, что украинцы активно занимаются контрабандой, торговлей людьми, нелегальной перевозкой мигрантов, наркоторговлей, киберпреступностью, махинациями с недвижимостью и отмыванием денег.
Как писал News.ru ранее, президент Украины Пётр Порошенко заявил, что получить безвизовый режим с Евросоюзом его страна смогла только после божественного вмешательства. Лидер страны сказал, что молился о том, чтобы ЕС пошёл на уступки.