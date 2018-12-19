ЕК пригрозила заморозить безвиз с Украиной

https://news.ru/storage/news/7ff0d64d0325426a7cb8aeac82bf64f8/7669859f-cb84-431a-89cd-41446502167d_850.jpg Zinneke/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Здание Еврокомиссии

Еврокомиссия выявила массовые нарушения в соглашении о безвизовом режиме на Украине. В организации призвали страну срочно исправить все недочёты.

Всего ЕК выдвинула семь условий для продолжения безвиза, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на текст ежегодного отчёта организации.

В частности, Киеву необходимо сократить число прибывающих в ЕС нелегальных мигрантов с украинским гражданством, а также обеспечить независимость и эффективность антикоррупционных структур. Кроме того, там отметили, что украинцы активно занимаются контрабандой, торговлей людьми, нелегальной перевозкой мигрантов, наркоторговлей, киберпреступностью, махинациями с недвижимостью и отмыванием денег.

Как писал News.ru ранее, президент Украины Пётр Порошенко заявил, что получить безвизовый режим с Евросоюзом его страна смогла только после божественного вмешательства. Лидер страны сказал, что молился о том, чтобы ЕС пошёл на уступки.