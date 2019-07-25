Борис Джонсон Фото: Ik Aldama/Global Look Press

Великобритания ещё недостаточно готова к выходу из ЕС без заключения соглашения, до 31 октября остаётся возможность сделки по Brexit. Об этом заявил новый премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон в ходе первого выступления в этой должности в парламенте.

Джонсон сообщил о намерении активизировать переговоры с европейскими коллегами по условиям Brexit и торговому соглашению, а также усиленно готовиться к возможному выходу из ЕС без заключения сделки.

Британия готова к Brexit без сделки лучше, чем многие думают, но мы всё ещё не готовы так, как мы должны быть, — приводит слова политика РИА Новости.

Он подчеркнул, что в оставшийся срок власти должны подготовиться к этому сценарию.

Ранее News.ru писал, что Борис Джонсон, заступив на пост, провёл ряд назначений. В частности, он назначил новым главой МИДа бывшего министра по вопросам Brexit Доминика Рааба, который покинул предыдущий пост из-за несогласия с проектом соглашения по условиям выхода страны из ЕС. Рааб счёл проект слишком большой уступкой Брюсселю. Его должность занял Стивен Баркли, который сохранил своё кресло при формировании Джонсоном нового кабинета министров.

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