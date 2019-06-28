https://static.news.ru/photo/de280ca4-99f5-11e9-b168-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Кандидата от партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Александра Куницкого заподозрили в двойном гражданстве.

Как сообщил украинский «5 канал», Куницкий, баллотирующийся по одному из избирательных округов в Харькове, является гражданином Израиля. Кроме того, по сведениям телеканала, кандидат не проживает на Украине.

Журналисты сообщили о том, что якобы располагают выпиской о залоге имущества «гражданина Израиля Александра Куницкого», предоставленного «ведомством по вопросам корпораций» в Тель-Авиве.

Сам Куницкий отрицает наличие гражданства Израиля. Сообщается, что он является блогером и снимает много видеороликов. Так, на одном из видео он спорит с полицейским и называет своим местом проживания израильский город Хайфа.

Согласно конституции, на Украине официально разрешено иметь только одно гражданство. Кроме того, согласно закону о госслужбе, на такую службу не может вступить лицо, имеющее гражданство другого государства, уточняет РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, на одномандатных округах на внеочередных выборах в раду зарегистрированы восемь кандидатов с фамилией Зеленский.

Внеочередные выборы в парламент страны намечены на 21 июля.