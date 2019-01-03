Шесть человек погибли в ДТП в Египте

https://news.ru/storage/news/c118c1c741ba430668b5d7740b822c37/fe0509ed-b1b4-4ed2-ab56-a234ca1761d9_850.jpg Ahmed Gomaa/Xinhua/Global Look Press

Столкновение грузового автомобиля и легковушки произошло на дороге Айн-эс-Сохна — эль-Катамия в Египте. В результате ДТП погибли шесть человек.

Виновником аварии, по некоторым данным, стал водитель грузовика. Он врезался в легковую машину, которая двигалась перед ним в попутном направлении.

Среди погибших — все люди, находившиеся в легковушке, сообщают «Известия».

Ранее News.ru писал, что заполненная людьми маршрутка попала в ДТП на юге Москвы. Транспортное средство столкнулось с легковым автомобилем на Ореховом бульваре. Инцидент произошёл в ночь на 3 января.