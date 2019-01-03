Московская маршрутка попала в ДТП

Заполненная людьми маршрутка попала в ДТП на юге Москвы. Транспортное средство столкнулось с легковым автомобилем на Ореховом бульваре. Инцидент произошёл в ночь на 3 января.
По информации источников News.ru, пострадали два человека. По данным РИА Новости, количество пострадавших составило девять человек.
Ранее News.ru сообщал о смертельном ДТП, которое произошло поздно вечером 2 января в Дмитровском районе Подмосковья. Там в результате столкновения легковых автомобилей Renault и Hyundai погибли четыре человека.