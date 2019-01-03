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Московская маршрутка попала в ДТП

АГН "Москва"

происшествия [ версия для печати ]

Заполненная людьми маршрутка попала в ДТП на юге Москвы. Транспортное средство столкнулось с легковым автомобилем на Ореховом бульваре. Инцидент произошёл в ночь на 3 января.

По информации источников News.ru, пострадали два человека. По данным РИА Новости, количество пострадавших составило девять человек.

Ранее News.ru сообщал о смертельном ДТП, которое произошло поздно вечером 2 января в Дмитровском районе Подмосковья. Там в результате столкновения легковых автомобилей Renault и Hyundai погибли четыре человека.


#москва #ДТП #ПОСТРАДАВШИЕ
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