Московская маршрутка попала в ДТП

https://news.ru/storage/news/bd05fb701d774fdca6c27aac33a05ff5/253447d8-abb9-44f0-813b-e3bf0b29d76f_850.jpg АГН "Москва"

Заполненная людьми маршрутка попала в ДТП на юге Москвы. Транспортное средство столкнулось с легковым автомобилем на Ореховом бульваре. Инцидент произошёл в ночь на 3 января.

По информации источников News.ru, пострадали два человека. По данным РИА Новости, количество пострадавших составило девять человек.

Ранее News.ru сообщал о смертельном ДТП, которое произошло поздно вечером 2 января в Дмитровском районе Подмосковья. Там в результате столкновения легковых автомобилей Renault и Hyundai погибли четыре человека.