В ДНР не верят в мирные намерения Киева и уверены, что силовики откроют огонь по населённым пунктам самопровозглашённой республики, как только в силу вступит новое перемирие. Это будет сделано для того, чтобы спровоцировать ответный огонь.
Новое перемирие должно наступить с 21 июля, дата согласована контактной группой по Донбассу на встрече в Минске. Главное условие в подписанном документе — прекращение огня и запрет на размещение оружия вблизи населённых пунктов.
Но вместе с этим украинские силовики выдвинули на позиции три огневых взвода 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок, сообщает Народная милиция ДНР.
По нашим данным, в момент объявления бессрочного перемирия украинские террористы должны нанести артиллерийские удары по жилым кварталам Зайцево, Горловки и Безыменного, тем самым спровоцировать нас на ответный огонь, — говорится в заявлении милиции.
Затем ДНР через СМИ обвинят в срыве перемирия, а ВСУ также «развяжут себе руки» на применение артиллерийского огня без всякого ограничения.
Опасения ДНР подтверждаются заявлениями представителя Киева в политической подгруппе Романа Бессмертного о том, что если «враг нарушит режим тишины, он получит адекватный ответ».
Мы призываем международных наблюдателей немедленно вмешаться в происходящее, предотвратить попытки украинской стороны сорвать достигнутое перемирие и избежать трагедии среди мирных жителей в ходе обстрелов населенных пунктов республики, — говорится в заявлении Народной милиции ДНР.
Отмечается, что утром 20 июля украинские силовики уже обстреляли Александровку, прекрасно зная о предстоящем перемирии. Повреждены два жилых дома.
Ранее News.ru сообщал, что власти самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик издали приказы о прекращении огня с полуночи 21 июля. С содержанием приказов ознакомлены все подразделения Народной милиции республик и каждый военнослужащий.