https://static.news.ru/photo/5af1823a-ab2e-11e9-aeee-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

В ДНР не верят в мирные намерения Киева и уверены, что силовики откроют огонь по населённым пунктам самопровозглашённой республики, как только в силу вступит новое перемирие. Это будет сделано для того, чтобы спровоцировать ответный огонь.

Новое перемирие должно наступить с 21 июля, дата согласована контактной группой по Донбассу на встрече в Минске. Главное условие в подписанном документе — прекращение огня и запрет на размещение оружия вблизи населённых пунктов.

Но вместе с этим украинские силовики выдвинули на позиции три огневых взвода 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок, сообщает Народная милиция ДНР.

По нашим данным, в момент объявления бессрочного перемирия украинские террористы должны нанести артиллерийские удары по жилым кварталам Зайцево, Горловки и Безыменного, тем самым спровоцировать нас на ответный огонь, — говорится в заявлении милиции.

Затем ДНР через СМИ обвинят в срыве перемирия, а ВСУ также «развяжут себе руки» на применение артиллерийского огня без всякого ограничения.

Опасения ДНР подтверждаются заявлениями представителя Киева в политической подгруппе Романа Бессмертного о том, что если «враг нарушит режим тишины, он получит адекватный ответ».

Мы призываем международных наблюдателей немедленно вмешаться в происходящее, предотвратить попытки украинской стороны сорвать достигнутое перемирие и избежать трагедии среди мирных жителей в ходе обстрелов населенных пунктов республики, — говорится в заявлении Народной милиции ДНР.

Отмечается, что утром 20 июля украинские силовики уже обстреляли Александровку, прекрасно зная о предстоящем перемирии. Повреждены два жилых дома.

Ранее News.ru сообщал, что власти самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик издали приказы о прекращении огня с полуночи 21 июля. С содержанием приказов ознакомлены все подразделения Народной милиции республик и каждый военнослужащий.