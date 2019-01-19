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Десятки человек погибли при взрыве трубопровода в Мексике

twitter.com/diaplazajuarez

в мире [ версия для печати ]

Взрыв на трубопроводе в Мексике, произошедший 18 января, унес жизни не менее 20 человек, более 60 ранены. Об этом заявил губернатор штата Идальго Омар Файяд в Twitter.

От взрыва пострадали местные жители, которые собрали в бидоны и канистры бензин на месте утечки или незаконной врезки. В момент ЧП рядом с трубопроводом было около 350 человек, сообщает El Financiero.

Как сообщают местные власти, к месту трагедии направлены представители компании Pemex и военные.

Новое правительство Мексики объявило с начала года о борьбе с хищениями бензина. Для борьбы с незаконными врезками власти останавливали прокачку топлива по нескольким трубопроводам и перешли на доставку нефтепродукта цистернами. На все НПЗ и стратегические объекты системы транспортировки введены войска. Эти меры привели к серьёзным перебоям с поставками бензина на АЗС страны.

Как писал News.ru, мексиканская государственная нефтегазовая и нефтехимическая компания Pemex с начала 2019 года импортировала рекордный объём бензина. В первые девять дней года импорт составлял 764,8 тысячи баррелей в сутки.


#ВЗРЫВ #гибель #МЕКСИКА #трубопровод
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