Десятки человек погибли при взрыве трубопровода в Мексике

https://news.ru/storage/news/6f078962c1bacd17b77ad36aed0dbad5/26dbc842-80ea-4932-8285-4ed44333df97_850.jpg twitter.com/diaplazajuarez

Взрыв на трубопроводе в Мексике, произошедший 18 января, унес жизни не менее 20 человек, более 60 ранены. Об этом заявил губернатор штата Идальго Омар Файяд в Twitter.

От взрыва пострадали местные жители, которые собрали в бидоны и канистры бензин на месте утечки или незаконной врезки. В момент ЧП рядом с трубопроводом было около 350 человек, сообщает El Financiero.

Как сообщают местные власти, к месту трагедии направлены представители компании Pemex и военные.

APROVECHAN FUGA EN UN DUCTO | En Tlahuelilpan se registra fuga de gasolina en ducto de Pemex a la altura de San Primitivo, lo que es aprovechado por alrededor de 200 personas quienes recolectan el combustible con cubetas. pic.twitter.com/kG1YffeLVN — Diario Plaza Juárez (@diaplazajuarez) 19 января 2019 г.

#AlMomento | Después de la explosión en la fuga del ducto de Pemex en Tlahuelilpan, se reporta que el número de ambulancias es insuficiente, y por el momento es desconocido el número exacto de heridos y fallecidos. pic.twitter.com/Qd7RlvOSmy — Diario Plaza Juárez (@diaplazajuarez) 19 января 2019 г.

#Tlahuelilpan | El conteo inicial es de al menos 20 muertos y 54 heridos tras la explosión de una toma clandestina.



Los detalles en: https://t.co/MU7b7gSRrA pic.twitter.com/Duxr0EYjWF — Diario Plaza Juárez (@diaplazajuarez) 19 января 2019 г.

Новое правительство Мексики объявило с начала года о борьбе с хищениями бензина. Для борьбы с незаконными врезками власти останавливали прокачку топлива по нескольким трубопроводам и перешли на доставку нефтепродукта цистернами. На все НПЗ и стратегические объекты системы транспортировки введены войска. Эти меры привели к серьёзным перебоям с поставками бензина на АЗС страны.

Как писал News.ru, мексиканская государственная нефтегазовая и нефтехимическая компания Pemex с начала 2019 года импортировала рекордный объём бензина. В первые девять дней года импорт составлял 764,8 тысячи баррелей в сутки.