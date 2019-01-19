Десятки человек погибли при взрыве трубопровода в Мексике

Взрыв на трубопроводе в Мексике, произошедший 18 января, унес жизни не менее 20 человек, более 60 ранены. Об этом заявил губернатор штата Идальго Омар Файяд в Twitter.
От взрыва пострадали местные жители, которые собрали в бидоны и канистры бензин на месте утечки или незаконной врезки. В момент ЧП рядом с трубопроводом было около 350 человек, сообщает El Financiero.
Как сообщают местные власти, к месту трагедии направлены представители компании Pemex и военные.
APROVECHAN FUGA EN UN DUCTO | En Tlahuelilpan se registra fuga de gasolina en ducto de Pemex a la altura de San Primitivo, lo que es aprovechado por alrededor de 200 personas quienes recolectan el combustible con cubetas. pic.twitter.com/kG1YffeLVN— Diario Plaza Juárez (@diaplazajuarez) 19 января 2019 г.
#AlMomento | Después de la explosión en la fuga del ducto de Pemex en Tlahuelilpan, se reporta que el número de ambulancias es insuficiente, y por el momento es desconocido el número exacto de heridos y fallecidos. pic.twitter.com/Qd7RlvOSmy— Diario Plaza Juárez (@diaplazajuarez) 19 января 2019 г.
#Tlahuelilpan | El conteo inicial es de al menos 20 muertos y 54 heridos tras la explosión de una toma clandestina.— Diario Plaza Juárez (@diaplazajuarez) 19 января 2019 г.
Los detalles en: https://t.co/MU7b7gSRrA pic.twitter.com/Duxr0EYjWF
Новое правительство Мексики объявило с начала года о борьбе с хищениями бензина. Для борьбы с незаконными врезками власти останавливали прокачку топлива по нескольким трубопроводам и перешли на доставку нефтепродукта цистернами. На все НПЗ и стратегические объекты системы транспортировки введены войска. Эти меры привели к серьёзным перебоям с поставками бензина на АЗС страны.
Как писал News.ru, мексиканская государственная нефтегазовая и нефтехимическая компания Pemex с начала 2019 года импортировала рекордный объём бензина. В первые девять дней года импорт составлял 764,8 тысячи баррелей в сутки.