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Депутат оценил шансы Зеленского стать президентом Украины

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Владимир Зеленский

в мире [ версия для печати ]

Ведущий украинского комедийного шоу «Вечерний квартал» Владимир Зеленский сможет стать президентом Украины в случае протестного голосования, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«У Зеленского возможность есть, потому что люди просто устали от этих всех фигур. Поэтому могут (проголосовать) из протеста», — цитирует парламентария РИА Новости.

По его словам, украинцам надоел «беспредел политиков, особенно богатых и оборзевших».

Депутат напомнил, что в своё время в результате протестного голосования губернатором Алтайского края стал комик Михаил Евдокимов.

Как писал News.ru, шоумен, которого поддерживают около 9% жителей Украины, заявил о своих сокровенных амбициях в новогоднем обращении к украинцам на телеканале «1+1». Согласно результатам опроса, он занимает второе место после Юлии Тимошенко.


#украина #госдума #выборы #Зеленский
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