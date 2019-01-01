Депутат оценил шансы Зеленского стать президентом Украины

Ведущий украинского комедийного шоу «Вечерний квартал» Владимир Зеленский сможет стать президентом Украины в случае протестного голосования, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
«У Зеленского возможность есть, потому что люди просто устали от этих всех фигур. Поэтому могут (проголосовать) из протеста», — цитирует парламентария РИА Новости.
По его словам, украинцам надоел «беспредел политиков, особенно богатых и оборзевших».
Депутат напомнил, что в своё время в результате протестного голосования губернатором Алтайского края стал комик Михаил Евдокимов.
Как писал News.ru, шоумен, которого поддерживают около 9% жителей Украины, заявил о своих сокровенных амбициях в новогоднем обращении к украинцам на телеканале «1+1». Согласно результатам опроса, он занимает второе место после Юлии Тимошенко.