Диснейленд для дайверов построят в Бахрейне

https://news.ru/storage/news/a1a26bb3d8057f1c9391d4c2598b1983/ed271aab-bd22-4a43-9024-aef19ba07a92_850.jpg Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Власти Бахрейна намерены возвести в стране подводный тематический парк площадью 100 тысяч кв. м. Центром Диснейленда для дайверов станет затопленный Boeing 747.

Воздушное судно длиной более 70 метров будет самым большим из когда-либо затопленных. Кроме того, в парке буду представлены затопленные дома, скульптуры и коралловые рифы.

Проект представляет собой не только площадку для тренировок аквалангистов, но и место сохранения уникальных кораллов и редких видов морских животных. Он был создан Верховным советом по окружающей среде Бахрейна, Управлением страны по туризму и выставкам и частными инвесторами.

Создание парка анонсировал глава Совета шейх Абдалла бин Хамад Аль Халиф. Он уверен, что проект привлечёт любителей дайвинга со всего мира, а также поможет исследователям получить новые данные о морской экологии и биологии.

Строительство уже началось. Парк откроется для посетителей к лету 2019 года, передаёт Arabian Business.

Как ранее писал News.ru, строители рассказали о ходе создания железной дороги на мосту через Керченский пролив. По их словам, в настоящее время уложено 11 из 38 км рельсошпальной решётки. В инфоцентре «Крымский мост» отметили, что уже готовы все железнодорожные опоры, количество которых составляет 307, а высота — от 5 до 35 м.