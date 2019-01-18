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Железная дорога на Крымском мосту «подросла»

most.life

общество [ версия для печати ]

Строители рассказали о ходе создания железной дороги на мосту через Керченский пролив. По их словам, в настоящее время уложено 11 из 38 км рельсошпальной решётки.

В инфоцентре «Крымский мост» отметили, что уже готовы все железнодорожные опоры, количество которых составляет 307, а высота — от 5 до 35 м.

«Укрупнительная сборка пролётных строений — это 160 тыс. т металла — проведена более чем на 90%», — говорится в сообщении.

В общей сложности на восьми участках сооружения под железную дорогу погружено около трёх тысяч свай, работы с которыми завершены.

Ранее News.ru писал, что украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш назвал построенный Россией мост через Керченский пролив «бутафорским пропагандистским проектом». По его словам, при строительстве Крымского моста были допущены множественные ошибки. К такому выводу чиновник пришёл после изучения снимков из космоса.


#крым #строительство #крымскиймост #керченскийпролив
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