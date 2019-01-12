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Киев назвал Крымский мост «бутафорским проектом»

most. life/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш назвал построенный Россией мост через Керченский пролив «бутафорским пропагандистским проектом».

По его словам, при строительстве Крымского моста были допущены множественные ошибки. К такому выводу чиновник пришёл после изучения снимков из космоса.

«По нашему мнению, это просто бутафорский пропагандистский проект, и он несёт угрозу и для тех, кто движется по мосту, и для судоходства», – заявил Черныш в интервью «Обозревателю».

Он выразил уверенность, что конструкции части моста постоянно находятся в движении, так как строители «не учли переток воды из Азовского в Чёрное море», а также возможность землетрясений.

«Никто этого не просчитывал, наобум построили. Реки впадают в Азовское море, несут песок, иловые отложения. Это движение также надо просчитывать», - добавил Черныш.

Испытания моста на прочность, во время которых присутствовал президент РФ Владимир Путин, он назвал «фейковыми», пояснив, что несколько КамАЗов для такого сооружения не являются нагрузкой.

Протяженность Крымского моста составляет 19 километров. Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года. Среднесуточный трафик составил около 15 тысяч автомобилей.

Ранее News.ru писал о том, что самые массивные опоры Крымского моста с арочными пролётами обезопасили от столкновения с судами специальными конструкциями. Фарватерный участок обустроен всем навигационным оборудованием для безопасного судоходства по каналу. Строители Крымского моста выполнили всю производственную программу на 2018 год и сдадут в эксплуатацию железнодорожную часть перехода в декабре.


#украина #россия #крымскиймост
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